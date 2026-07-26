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Spot doğal gaz referans fiyatı 17.263 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 263 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 263 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 288 bin 860 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 347 bin 14 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 263 lira 19 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 596 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 126 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 400 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 625 bin 28 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 584 bin 270 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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