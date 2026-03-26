Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 263 bin 436 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 138 bin 790 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 300 lira 8 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 438 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 15 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 585 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 389 bin 33 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 213 milyon 242 bin 605 metreküp olarak kayıtlara geçti.