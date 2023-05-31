Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 261 lira 67 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 345 bin 322 lira 25 kuruş olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 501 bin 386 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 261 lira 67 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 647 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 674 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 848 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 93 milyon 242 bin 377 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 153 bin 689 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 261 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 345 bin 322 lira 25 kuruş olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 501 bin 386 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 261 lira 67 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 647 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 674 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 848 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 242 bin 377 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 153 bin 689 metreküp olarak kayıtlara geçti.