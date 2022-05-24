Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 61 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 76 bin 750 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 45 milyon 804 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 61 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 172 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 423 lira 32 kuruş, satış fiyatı 11 bin 699 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 538 bin 595 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 771 bin 911 metreküp olarak kayıtlara geçti.