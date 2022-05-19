Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler

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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 900 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 29 milyon 500 bin 100 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 171 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 900 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 479 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 257 lira, satış fiyatı 11 bin 543 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 538 bin 535 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 329 bin 133 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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