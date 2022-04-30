Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 919 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 69 milyon bin 501 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 1 milyon 238 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 919 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 879 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 177 lira, satış fiyatı 11 bin 561 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 394 bin 866 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 721 bin 64 metreküp olarak kayıtlara geçti.