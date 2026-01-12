Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 562 lira 34 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi, dün ile kıyaslandığında yüzde 6,6 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,6 artarak 2 milyar 101 milyon 474 bin 669 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-14.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 03.00 ve 04.00'te 2 bin 562 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 205 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 230 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 70 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
