Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1743 lira 99 kuruş, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 74,89 azalarak 244 milyon 51 bin 212 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 1743 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 171 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 473 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 487 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 199 lira 99 kuruş, en düşük 700 lira olarak kayıtlara geçti.