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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 399 lira 1 kuruş oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 5,4 azalarak 1 milyar 847 milyon 880 bin 285 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,4 azalarak 1 milyar 847 milyon 880 bin 285 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 2 bin lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 292 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 329 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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