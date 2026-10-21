Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,93 azalarak 1 milyar 752 milyon 989 bin 966 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 186 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 246 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 768 lira 93 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA