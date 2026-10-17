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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 299 lira 99 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük sıfır olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi ise düne göre yüzde 24,4 azalarak 1 milyar 24 milyon 884 bin 987 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 0 (sıfır) olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,4 azalarak 1 milyar 24 milyon 884 bin 987 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'da 4 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük saat 11.00,12.00 ve 13.00'de sıfır olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 199 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 259 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük 1400 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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