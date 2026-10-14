Haberler

Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 450 lira oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 450 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada aritmetik ortalama fiyat 2 bin 833 lira 16 kuruş oldu; işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,64 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 450 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,64 azalarak 1 milyar 602 milyon 748 bin 110 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 450 lira, en düşük saat 02.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 833 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 931 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük 1998 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Bu haber 79 sitede yayınlandı.
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi

Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret

Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor

Efsanevi grubun solistinden şaşırtan sözler: Doğduğum anı hatırlıyorum
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca

Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca