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Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek saat 17.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 300 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 0,33 azalarak 1 milyar 921 milyon 209 bin 288 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,33 azalarak 1 milyar 921 milyon 209 bin 288 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 380 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 426 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 300 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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