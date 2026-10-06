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Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira belirlendi

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Spot piyasada yarın için megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 930 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada aritmetik ortalama fiyat 3 bin 105 lira 82 kuruş, işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,2 artışla 1 milyar 797 milyon 652 bin 312 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 930 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,2 artarak 1 milyar 797 milyon 652 bin 312 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 930 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 105 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 177 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1844 lira 64 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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