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Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 2 bin 999 lira belirlendi

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 999 lira, en düşük 238 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 33,8 azalarak 778 milyon 932 bin 846 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 999 lira, en düşük 238 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,8 azalarak 778 milyon 932 bin 846 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 999 lira, en düşük saat 12.00'de 238 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1579 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1617 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 800 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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