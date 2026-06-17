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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 2.600 lira 1 kuruş, en düşük fiyat ise 170 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 29 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29 azalarak 511 milyon 746 bin 634 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 600 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 170 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 764 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 799 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 974 lira 40 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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