Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 1999 lira 1 kuruş, en düşük fiyat ise 101 lira 6 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 12,62 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1999 lira 1 kuruş, en düşük 101 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,62 azalarak 377 milyon 176 bin 891 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 1999 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 101 lira 6 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 573 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 604 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 488 lira 89 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı

Milli takım kampında ilginç anlar! Dakikalarca içeri giremedi
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı

Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı

Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

Yok böyle kavga! Savurduğu küfürler mahalleyi ayağa kaldırdı
Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi

Ünlü oyuncudan radikal değişim! Eren Elmalı'ya benzetildi
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip korkutucu

Premier Lig'e hiç istemeyeceği bir maçla başlıyor