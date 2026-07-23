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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.300 lira, en düşük 1.949,98 lira olarak belirlendi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 144 milyon liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 1949 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,80 artarak 2 milyar 144 milyon 362 bin 7 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira, en düşük saat 12.00'de 1949 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 361 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 375 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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