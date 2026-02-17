Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 234 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 64,5 artarak 1 milyar 359 milyon 621 bin 172 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 15.00 ve 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük saat 04.00'te 234 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1998 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 117 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 98 lira, en düşük 272 lira olarak kayıtlara geçti.