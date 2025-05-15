Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliş Gösterdi

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliş Gösterdi
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi ise düne göre yüzde 16,9 azalarak 1 milyar 379 milyon 88 bin 379 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,9 azalarak 1 milyar 379 milyon 88 bin 379 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 13.00'te 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 367 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 345 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1379 lira 49 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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