Spot piyasada elektrik fiyatları

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 275 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 7,23 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 7,23 artarak 1 milyar 947 milyon 219 bin 191 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00-11.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 05.00'te 2 bin 275 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 976 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

