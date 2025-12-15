Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 275 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 7,23 artarak 1 milyar 947 milyon 219 bin 191 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00-11.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 05.00'te 2 bin 275 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 976 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.