Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 246 lira, en düşük 700 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 31 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 246 lira, en düşük 700 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 31 azalarak 1 milyar 201 milyon 306 bin 745 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin 246 lira, en düşük 15.00'te 700 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 207 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 230 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 353 lira 11 kuruş, en düşük 2 bin 275 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
