Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1694 lira 81 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 14,46 azalırken, gün öncesi piyasa fiyatları da açıkladı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,46 azalarak 1 milyar 597 milyon 776 bin 891 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-18.00 ve 20.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 05.00'te 1694 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 750 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 770 lira 92 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1800 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.