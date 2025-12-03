Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yarın için spot elektrik piyasasında megavatsaat başına en yüksek fiyat 3 bin 400 lira, en düşük fiyat ise 2 bin 687 lira 33 kuruş olarak tespit edildi. İşlem hacmi dünde göre yüzde 0.4 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 687 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyar 920 milyon 438 bin 609 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 15.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 3.00 ve 4.00'te 2 bin 687 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 161 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 176 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 400 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
