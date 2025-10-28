Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 500 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 15,1 azalarak 1 milyar 222 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,1 azalarak 1 milyar 222 milyon 612 bin 329 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 562 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 552 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 650 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Haberler.com
