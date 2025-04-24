Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1379 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,23 düşerek 1 milyar 720 milyon 986 bin 240 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 18.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 13.00'te 1379 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 778 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 785 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1379 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.