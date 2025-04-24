Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1379 lira 89 kuruş olarak tespit edildi. İşlem hacmi ise düne göre yüzde 3,23 azaldı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1379 lira 89 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,23 düşerek 1 milyar 720 milyon 986 bin 240 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 18.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 13.00'te 1379 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 778 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 785 lira 88 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1379 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.