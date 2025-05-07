Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1098 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,94 artarak 1 milyar 519 milyon 708 bin 924 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1098 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 608 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 605 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 78 kuruş, en düşük 170 lira olarak kayıtlara geçti.