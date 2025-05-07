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Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için 3 bin 399 lira 1 kuruş olarak en yüksek seviyeye ulaşırken, en düşük fiyat 1098 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 23,94 artarak 1.5 milyar lirayı aştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1098 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,94 artarak 1 milyar 519 milyon 708 bin 924 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1098 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 608 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 605 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 78 kuruş, en düşük 170 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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