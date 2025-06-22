Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanması: En Yüksek 3.400 Lira
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 845 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 74,2 artarak 1,6 milyar lira seviyelerine ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 845 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 74,2 artarak 1 milyar 603 milyon 508 bin 996 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 845 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 513 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 506 lira 8 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.