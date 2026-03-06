Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı 2 bin 900 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi yüzde 52,8 azalarak 804 milyon lira seviyesine geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 900 lira, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,8 azalarak 804 milyon 411 bin 79 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 900 lira, en düşük saat 12.00'de 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1320 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1322 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
