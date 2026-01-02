Spot piyasada elektrik fiyatları
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin 400 lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. İşlem hacmi ise yüzde 9,4 azaldı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,4 azalarak 1 milyar 730 milyon 924 bin 624 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 855 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 862 lira 68 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 271 lira 42 kuruş olarak kayıtlara geçti.