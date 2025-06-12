Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi: En Yüksek 3.399 Lira

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat fiyatı 3 bin 399 lira ile en yüksek seviyeye çıkarken, en düşük fiyat ise 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi, önceki güne göre yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 756 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 756 milyon 839 bin 916 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 688 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 686 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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