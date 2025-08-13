Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi: En Yüksek 3.400 Lira

Gün öncesi elektrik fiyatlarında en yüksek 3.400 lira, en düşük ise 2.585 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre %1,1 artarak 2 milyar 328 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 585 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,1 artarak 2 milyar 328 milyon 728 bin 65 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00 ve 15.00'te 2 bin 585 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 103 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 97 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 319 lira 81 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
