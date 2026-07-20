Spot piyasada elektrik fiyatları
Yarın için spot elektrik fiyatları en yüksek 4.500 lira, en düşük 655,99 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 1,98 milyar lira.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 655 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyar 980 milyon 219 bin 884 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 655 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 77 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 125 lira 19 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.