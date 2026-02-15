Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek 3.400 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre %342 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 342 artarak 728 milyon 169 bin 252 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 00.00-05.00 saatlerinde sıfır (0) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1158 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1264 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1642 lira 69 kuruş, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Putin'i küplere bindiren 'kurbağa zehri' iddiası! Jet açıklama geldi

Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim

Obama'nın uzaylılarla ilgili sarf ettiği cümle deprem etkisi yarattı
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı

Eve giren polis dev kafesi gördü, skandal sonradan ortaya çıktı
Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip ateş etti
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor
Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu

Tokat'ta günlerdir kayıp olarak aranan kadından acı haber