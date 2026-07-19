Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4.500 lira, en düşük 1.400 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 37,4 arttı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,4 artarak 1 milyar 995 milyon 45 bin 341 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1400 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 180 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 226 lira 88 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 400 lira olarak kayıtlara geçti.