Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 177 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 861 bin 91 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 746 bin 984 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 177 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 283 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 35 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 318 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 758 bin 683 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 693 bin 772 metreküp olarak kayıtlara geçti.