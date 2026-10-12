Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 95 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 95 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 582 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 329 bin 30 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 95 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 240 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 49 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 140 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 324 bin 615 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 216 bin 426 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA