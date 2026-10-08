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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 18 bin 975 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 975 lira olarak belirlendi. Dün piyasada gaz ticaret miktarı 210 bin metreküp, işlem hacmi ise 3 milyon 984 bin 750 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 975 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 984 bin 750 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 722 bin 40 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 975 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 210 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 923 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 26 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 891 bin 464 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 801 bin 341 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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