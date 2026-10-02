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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 796 lira 55 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 796 lira 55 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 7 milyon 794 bin 890 lira, gaz ticaret miktarı ise 438 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 796 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 794 bin 890 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 380 bin 710 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 796 lira 55 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 438 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 700 lira, satış fiyatı ise 16 bin 906 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 278 bin 155 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 193 bin 631 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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