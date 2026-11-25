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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 651 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 108 bin 208 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 290 bin 337 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 651 lira 55 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 780 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 684 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 618 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 206 milyon 149 bin 376 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 206 milyon 163 bin 170 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA