Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 948 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 649 bin 730 lira oldu. Bu tutar önceki gün 4 milyon 588 bin 68 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 948 lira 10 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 314 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 379 lira, satış fiyatı ise 14 bin 200 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 185 milyon 786 bin 635 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 185 milyon 762 bin 906 metreküp olarak kayıtlara geçti.