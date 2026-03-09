Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 873 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 92 bin 216 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 411 bin 189 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 873 lira 13 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 547 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 616 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 129 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 226 milyon 180 bin 531 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 221 milyon 291 bin 520 metreküp olarak kayıtlara geçti.