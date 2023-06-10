Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 359 Lira 95 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 359 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 31 milyon 506 bin 568 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 359 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 31 milyon 506 bin 568 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 35 milyon 619 bin 841 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 359 lira 95 kuruş, gaz ticaret miktarı da 3 milyon 768 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 777 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 941 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 6 bin 964 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 299 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.