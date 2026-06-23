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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 149 lira 33 kuruş olurken, işlem hacmi 4,6 milyon liraya yükseldi. Türkiye'ye 103 milyon metreküp gaz girişi oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 149 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 596 bin 46 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 951 bin 608 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 149 lira 33 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 268 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 6 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 291 lira 86 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 311 bin 822 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 339 bin 845 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
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