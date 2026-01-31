Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 486 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 58 bin 684 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 184 bin 570 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 486 lira olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 212 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 210 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 761 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 278 milyon 595 bin 598 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 278 milyon 546 bin 425 metreküp olarak kayıtlara geçti.