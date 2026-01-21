Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 122 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 3 milyon 106 bin 840 lira olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 122 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 106 bin 840 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 699 bin 756 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 122 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 220 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 828 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 415 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 326 milyon 377 bin 555 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 326 milyon 546 bin 707 metreküp olarak kayıtlara geçti.

