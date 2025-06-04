Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düşüşte

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düşüşte
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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 797 lira 61 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre azalarak 10 milyon 553 bin 760 lira olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 797 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 553 bin 760 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 99 bin 706 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 797 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 772 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 487 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 107 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 457 bin 767 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 232 bin 125 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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