Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi
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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 420 lira 83 kuruş olarak belirlendi. Dün toplam işlem hacmi ise 7 milyon 563 bin 953 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 420 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 563 bin 953 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 161 bin 740 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 420 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 568 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 91 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 749 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 998 bin 150 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 549 bin 802 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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