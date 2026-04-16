Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 31 bin 16 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 822 bin 19 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 212 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 118 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 72 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 351 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 374 bin 176 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 173 milyon 426 bin 902 metreküp olarak kayıtlara geçti.