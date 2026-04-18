Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 937 bin 267 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 865 bin 902 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 177 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 171 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 35 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 318 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 702 bin 290 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 854 bin 892 metreküp olarak kayıtlara geçti.